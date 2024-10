ZTL à Lyon : Bernard et Doucet défendent "un projet populaire" et "bon pour l'économie locale"

Bruno Bernard et Grégory Doucet, président de la Métropole et maire de Lyon. (@NC)

Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont défendu leur politique d'apaisement de la Presqu'île, évoquant "un projet populaire", favorable à la santé économique des commerces.

À l'occasion d'un point d'étape sur l'avancée des travaux de réaménagement de la Presqu'île de Lyon, le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard et le maire écologiste Grégory Doucet ont défendu de nouveau leur projet de Zone à trafic limitée, le premier invitant à "ne pas se tromper de réalité", évoquant un projet "populaire et soutenu malgré une opposition qui fait un peu de bruit".

Il faisait ainsi référence notamment au collectif des "défenseurs de Lyon et du Grand Lyon" qui a organisé il y a quelques semaines une manifestation devant l'Hôtel de Métropole dans le 3e arrondissement. "À force de raconter n'importe quoi, de dire que la Presqu'île sera fermée et totalement piétonne, comme si on érigeait des murs autour, des gens y croient", s'est agacé Bruno Bernard. Et d'ajouter : "Ceux qui prétendent défendre le business devraient être plus prudents."

Les écologistes sont favorables à un encadrement des loyers commerciaux

Les récentes fermetures de commerces indépendants comme L'Homme d'Osier, Adrien, Benoît Guyot ont placé le sujet des loyers commerciaux au coeur des débats pour favoriser le dynamisme économique de la Ville. Bertrand Guyot notamment avait indiqué ne pas pouvoir faire face au renouvellement de loyer trop élevé de son local.

L'exécutif écologiste de la Ville de Lyon, par la voix de Camille Augey, adjointe en charge de l'économie, s'est dit favorable à la mise en place d'un encadrement des loyers commerciaux, pour lutter contre la prolifération de magasins de grande enseignes et préserver le commerce indépendant. "C'est un combat que nous continuons à poter à travers un plaidoyer", a-t-elle indiqué, puisqu'un cadre législatif national doit être mis en place pour permettre d'expérimenter une telle mesure.

Lors de ce point d'étape, maire et président de la Métropole se sont affichés au contact de plusieurs commerçants de la Presqu'île, qui, selon eux, profiteront à terme de la Zone à trafic limitée. "On construit un environnement plus agréable à vivre, avec plus de sécurité dans les déplacements et davantage de nature. Toutes les études démontrent que le chiffre d'affaire des commerçants augmente avec l'amélioration des espaces publics", assure Grégory Doucet. Et d'ajouter : "Nous créons une expérience authentiquement lyonnaise. On vient dans la Presqu'île parce qu'on va bénéficier d'un espace agréable, profiter du patrimoine et de commerces uniques."

"Pour certains, ce n'est pas forcément évident de se rendre en Presqu'île", a nuancé Nathalie Cotte, gérante de la boutique Human & Tea située rue des 4 chapeaux, reconnaissant par ailleurs que "de plus en plus de locaux viennent". "Nous avons intérêt à avoir des revendeurs qui proposent la marque ailleurs", précise-t-elle. "La majorité des gens viennent en Presqu'île en transport en commun, et il y a toujours de la disponibilité dans les parkings LPA", explique de son côté Grégory Doucet.

Pour rappel, d’ici 2025, neuf kilomètres de rues seront réservés aux piétons, soit la plupart des voies de l’hypercentre. Seuls quelques axes traversants resteront accessibles aux voitures comme la rue de la Barre, les voies sur berges Saône et Rhône ou les trémies de Perrache. L’outil de régulation des circulations motorisées prendra la forme d’une zone à trafic limité (ZTL), délimitée par des bornes, et dont l’accès sera contrôlé par vidéosurveillance. Le périmètre de près de 170 hectares s’étendra du bas des pentes de la Croix-Rousse – à la limite de la rue des Capucins – au nord de la place Bellecour.

