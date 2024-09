ZTL, Voies lyonnaises... des opposants rassemblés devant la Métropole de Lyon

Plusieurs centaines d'opposants aux projets de réaménagement urbain de la Métropole de Lyon se sont rassemblés ce lundi.

Les élus Les Républicains de la Métropole de Lyon y ont été accueillis comme des stars. Ce lundi 30 septembre, environ 500 membres du collectif des "défenseurs de Lyon et du Grand Lyon" se sont rassemblés devant l'Hôtel de Métropole alors que s'y tient le conseil métropolitain, pour faire entendre leur opposition aux projets de réaménagement urbain de l'exécutif écologiste.

Philippe Cochet, maire LR de Caluire-et-Cuire, Jérôme Moroge, maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite et Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest, sont allés à la rencontre des manifestants, accueillis par des applaudissements. Les opposants réclament ainsi d'être entendus par les écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon, considérant que les projets urbains comme la Zone à trafic limitée prévue en Presqu'île et les Voies lyonnaises sont mis en oeuvre à marche forcée.

La Métropole de Lyon a proposé au collectif d'être reçu en délégation par quatre vice-présidents dont Fabien Bagnon en charge des mobilités, et Émeline Beaume, des commerces. Invitation refusée par le collectif qui souhaite voir Bruno Bernard.