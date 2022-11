XV de France : le Lyonnais, Romain Taofifenua sort de son costume de remplaçant

Avec le forfait de Thibaud Flament, l’expérimenté deuxième ligne du LOU Rugby, Romain Taofifenua, habituel "finisseur", s’est retrouvé dans le XV de départ de l’équipe de France lors du dernier match de la tournée d’automne face au Japon.

À son arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié avait souhaité changer la terminologie des joueurs présents sur le banc, délaissant le mot remplaçant au profit de celui de "finisseur". Un rôle qu’endosse aujourd’hui parfaitement le joueur du LOU Rugby Romain Taofifenua sous le maillot bleu. Avec son physique impressionnant, 2 mètres pour 135 kg, son agressivité et son sens du courage, le deuxième ligne pèse sur les fins de rencontre.

Lors du dernier match de la tournée d’automne des Bleus, dimanche 20 novembre face au Japon, il a changé de statut en débutant dans la peau d’un titulaire. À 32 ans, le pensionnaire lyonnais a remplacé avec brio le Toulousain Thibaut Flament, victime d’une commotion face aux Sud-Africains.

Une treizième victoire de rang

Avec l’apport de Romain Taofifénua, l’équipe de France a conclu sa tournée par un succès face au Japon (35-17), à Toulouse. Après les victoires face à l’Australie (30-29) puis l’Afrique du Sud (30-26), les joueurs de Fabien Galthié réalisent un sans-faute cet automne.

Avec ce treizième succès de rang, le XV de France termine l’année 2022 invaincu (10 succès cette année). En ligne de mire, les Bleus ont désormais le record absolu de 18 victoires d’affilée établi par les All Blacks en 2016 et les Anglais en 2017. Pour cela, ils devront gagner pour la deuxième année consécutive le tournoi de Six Nations, du 4 février au 18 mars 2023.

Deux Français dans l’équipe de l’année Word Rugby

Dans la foulée de cette nouvelle victoire française, World Rugby a annoncé son XV de l’année lors de la soirée des Worlds Rugby Awards. Parmi les quinze joueurs sélectionnés, Antoine Dupont et Gregory Alldritt ont été retenus aux postes de demi de mêlée et numéro 8.

Élu meilleur joueur de l’année en 2021, le Toulousain Antoine Dupont n’a pas réussi à renouveler sa performance une seconde année de suite. C’est le troisième ligne irlandais, Josh van der Flier qui lui succède. S’il avait été élu pour la deuxième fois joueur de l’année, le numéro 9 du XV de France aurait été le premier français de l’histoire à réaliser cette performance. Avant lui, l’actuel sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié avait obtenu ce prix en 2002 et l’ancien Toulousain Thierry Dusautoir lui avait succédé en 2011.