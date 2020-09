Week-end piéton à Lyon : des métros en plus, les TCL s'adaptent

Un week-end piéton est organisé samedi et dimanche à Lyon et Villeurbanne. Le réseau TCL s'adapte. Certaines lignes seront déviées, d'autres renforcées.

La Métropole de Lyon, la mairie de Lyon et la mairie de Villeurbanne organisent un week-end "piéton" ce samedi 26 et le dimanche 27 septembre à Lyon et Villeurbanne. Lyon Capitale vous propose d'ailleurs un point complet sur cet évènement, ce week-end, à lire ici.

La quasi-totalité du 1er arrondissement, une grande partie du 2e arrondissement et quelques artères des 7 autres arrondissements (quelques rues seulement dans les 7 autres arrondissements) seront piétons ce samedi et ce dimanche. Ainsi que quelques rues de Villeurbanne.

Davantage de métros samedi et dimanche

Le réseau TCL s'adapte. "Les métros A, C et D verront leurs fréquences renforcées de 11h à 19h. Les lignes de bus C4, C21 et 40 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort", expliquent les TCL.

"Pour laisser place aux piétons dans certains secteurs ciblés de Presqu’île, Croix-Rousse, St-Just et Montchat, les lignes C13 nord, C26, 25, 27, 66, 90, S1 et S4 seront déviées", précisent les TCL.

Enfin, il est vivement conseillé d'utiliser au maximum les 23 parcs relais TCL situés aux abords de l’agglomération.

