La ligne entre Lyon Part-Dieu et la gare de Saint-Étienne ne circulera pas ce week-end de Pâques. La reprise du trafic est attendue en fin de matinée, lundi 21 avril.

En raison de travaux sur les voies de train au sud de Lyon, la SNCF a supprimé tous les trajets entre Saint-Etienne et Lyon Part-Dieu pour ce week-end de Pâques du 19 au 21 avril. Cette perturbation sur la ligne, qui passe également par la gare de Givors, se poursuivra jusqu'au lundi 21 avril en matinée.

Des autocars seront mis en place de Lyon Part-Dieu à Saint-Etienne en soirée. La circulation des TER sur la ligne Firminy- Saint-Étienne - Lyon Perrache ne sera en revanche par perturbée. De même pour la circulation des TER entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. La circulation habituelle devrait reprendre lundi après 11 heures.

🚧Du 19 au 21/04, des travaux au sud de Lyon et en gare de Saint-Clair-les-Roches vont fortement perturber le trafic sur les lignes :

🔹5 - Avignon<>Valence<>Vienne<>Lyon

🔹10 - Lyon Part-Dieu<>Saint-Etienne



Retrouvez toutes les infos sur le site #TERAURA https://t.co/A8USu5qdvo pic.twitter.com/KgEUeYtsHw — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) April 16, 2025

À noter que le trafic sera également perturbé entre Avignon et Lyon, occasionnant des modifications d'horaires entre Lyon Perrache et Avignon. Des autocars seront mis en service sur les axes Lyon - Vienne et Lyon - Valence.

