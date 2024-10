L'Olympique Lyonnais a annoncé avoir adressé 19 mesures d'interdictions commerciales de stade. Le club a également déposé 16 plaintes.

Dix jours après les violences commises par des supporters lyonnais en marge du match entre l'OL et le FC Nantes, l'Olympique Lyonnais a publié mardi 16 octobre au soir un communiqué de presse. Le club lyonnais affirme avoir "réalisé un travail considérable afin d'identifier les auteurs des infractions en analysant les images de vidéosurveillance".

Communiqué de l’Olympique Lyonnais à la suite des violences lors d’OL-Nantes ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) October 15, 2024

L'OL annonce avoir adressé dix-neuf mesures d'interdictions commerciales de stade, allant de trois à dix-huit mois ,pour sanctionner la dissimulation du visage, le port d'armes ou encore les violences volontaires aggravées. "Une nouvelle fois, l’Olympique Lyonnais déplore et condamne fermement ces incidents, que ce soit le recours à la violence, le port de cagoule ou de tout élément visant à masquer son visage et surtout le port et l’utilisation d’armes" poursuit le club.

16 plaintes déposées

En plus de ces interdictions commerciales de stade, seule mesure répressive pouvant être prise par le club (l'interdiction administrative de stade, beaucoup plus contraignante, doit être prise par la préfecture), l'OL annonce avoir déposé seize plaintes, notamment pour "introduction d'une arme dans une enceinte sportive, violence volontaire en réunion ou avec préméditation et violences volontaire avec une autre circonstance aggravante".

Ces interdictions de stade et plaintes concernent les individus ayant participé à la rixe à l'issue du match face à Nantes. "Les premiers éléments indiquent également que des personnes extérieures aux groupes de supporters ont pu multiplier les provocations, notamment sur les réseaux sociaux et le parvis du stade, avant et pendant le match, et auraient contribué à envenimer la situation" détaille le communiqué du club lyonnais. Le groupe Six Neuf Pirates, nouvellement créé, ainsi que les deux principaux groupes de supporters lyonnais, Lyon 1950 et Bad Gones, avaient été cités comme ayant participé à ces rixes. Les Bad Gones s'étaient défendus de toute implication tandis que Six Neuf Pirates avait évoqué un guet-apens tendu par "au moins 150 supporters" sur le parvis du stade.

Pour rappel, à l'issue de la victoire de l'OL face à Nantes, plusieurs supporters lyonnais en étaient venus aux mains sur le parvis du Groupama Stadium. Ces violences avaient fait plusieurs blessés et un individu avait été interpellé pour port d'arme prohibée.

L'OL en appelle à l'Etat

"L’Olympique Lyonnais a toujours plaidé pour des sanctions individuelles fortes, sans distinction de groupes de supporters, se refusant à polariser le débat. Malheureusement, l’Olympique Lyonnais tient à souligner qu’il ne dispose que d’un arsenal juridique limité dans la lutte contre les dérives de ce type, et qu’il a impérativement besoin du soutien des pouvoirs publics dans ce combat" rappelle le club dans son communiqué. En effet, les interdictions commerciales de stade sont très difficilement applicables en l'état puisqu'aucun contrôle d'identité n'est effectué lors de l'arrivée des supporters au stade.

"L’OL poursuit son travail d’identification et espère pouvoir prononcer d’autres sanctions et adresser d’autres plaintes ces prochains jours" poursuit le club dans son communiqué. Avant de conclure : "Le club souhaite travailler à la recherche de solutions d'apaisement entre les supporters pour permettre de faire en sorte que chaque amoureux de l'OL puisse se rendre au Groupama Stadium en sécurité et que les incidents d'OL / Nantes ne se reproduisent pas."