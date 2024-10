Depuis le lundi 14 octobre, le campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 était occupé par le collectif des "sans-fac". Les forces de l'ordre ont procédé à son évacuation mercredi matin.

Après deux journées d'occupation, le collectif des "sans-fac" a été évacué ce mercredi 16 octobre, au matin, de l'université Lyon 2. Le collectif occupait, depuis lundi soir, la cour centrale du campus des berges du Rhône, demandant l'intégration de vingt-sept étudiants de l'université refusés en licence et master.

Ce groupe d'une vingtaine de militants de l'Unef, syndicat étudiant de gauche, soutenus par la France Insoumise notamment, avait installé des tentes au sein même de l'université. Mardi 15 octobre, des étudiants membre de l'UNI Lyon, syndicat de droite, avait décidé de distribuer des tracs devant la faculté pour dénoncer "la zadisation et la bordélisation" de la faculté Lyon 2.

Des tensions entre étudiants

Une distribution qui avait provoqué des tensions entre les deux groupes d'étudiants. Des individus, pour la plupart masqués et se revendiquant "antifas", avaient repoussé les militants de l'Uni ,comme le rapporte nos confrères du Progrès. Des coups auraient été échangés et une plainte déposée de la part de l'Uni Lyon.

Mercredi matin, la direction de l'université a donc pris la décision de faire évacuer le campus. "Malgré de nombreuses discussions entre la présidence et les membres du collectif, un examen attentif des dossiers présentés et la formulation de propositions concrètes, les occupants ont refusé de lever le campement" explique-t-elle dans un communiqué. L'évacuation qui a eu lieu mercredi 16 octobre, peu après 7 heures, s'est faite dans le calme. Une grosse dizaine d'étudiants étaient encore présents sur les lieux au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, explique la préfecture à Lyon Capitale.

Evoquant plusieurs rencontres organisées entre la présidence et une délégation du collectif des "sans-facs", la direction de l'université Lyon 2 estime qu'elle "ne peut pas accepter de procéder à des inscriptions sous la pression, sans avis pédagogique et en toute iniquité vis-à-vis des nombreux étudiantes et étudiants sur liste d’attente."

"L’université appelle au retour à un dialogue serein et s’engage à poursuivre l’examen de chaque dossier individuel" conclut-elle dans son communiqué.