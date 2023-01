Théâtre : "La Fin de l’humanité", trois êtres en implosion

Au Bac à Traille (Oullins), Philippe Vincent met en scène un texte vif et incisif de David Mambouch.

Le spectacle s’ouvre sur trois instants de vie, très concrets, qui pourraient n’en être qu’un : l’attente anxieuse d’une réponse à un SMS, la peur d’un conjoint qui a peut-être deviné la trahison de son épouse, un règlement de comptes entre une fille et son père… Soit trois êtres en implosion dans trois situations explosives.

La performeuse britannique Alwynne Pritchard, l’actrice Anne Ferret et la danseuse Laura Frigato donnent corps avec éclat à cette partition théâtrale mais aussi musicale et cinématographique (comme souvent avec la compagnie Scènes de Philippe Vincent) qui se donne pour ambition de retranscrire les vertiges et les contradictions saisissant l’âme humaine au bord du précipice.

La Fin de l’humanité. Au Bac à Traille (programmation du théâtre de la Renaissance à Oullins), du 31 janvier au 9 février.