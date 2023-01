Lyon : la 15e édition du salon de l'objet publicitaire et du textile promotionnel à Eurexpo

Organisé du 31 janvier au 2 février, le salon professionnel de l'objet publicitaire et du textile promotionnel revient pour une 15e édition à Lyon Eurexpo.

Lancement de la 15e édition du salon de l'objet média ce mardi 31 janvier, à Lyon Eurexpo. Jusqu'au 2 février, les professionnels du secteur de la communication visuelle et des industries graphiques organiseront des défilés et des conférences pour mettre en lumière leurs catalogues 2023.

300 exposants

Après une précédente édition qui a rassemblé pas loin de 6 000 visiteurs, près de 300 exposants français et internationaux, issus d'une quinzaine de pays différents, sont invités au salon. Durant les trois jours de l'événement, seront organisées 25 conférences et tables rondes, autour de la digitalisation et du marché de l'objet média, accompagnés également de "défilé textile".