Vaisselle réutilisable à Lyon, de nombreux fast-foods en infraction

Alors que la loi anti-gaspillage est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 dans la restauration rapide, l'association Zéro Déchet Lyon a enquêté sur le respect des consignes dans les restaurants.

Au 1er janvier 2023, toutes les enseignes de restauration rapide accueillant plus de 20 personnes sur place ont pour obligation de présenter de la vaisselle réutilisable et non plus des emballages jetables, en raison de la loi anti-gaspillage 2020. A Lyon, le collectif Zéro Déchet Lyon s'est mobilisé en janvier pour vérifier si l'obligation était respectée ou non.

D'après l'antenne locale du réseau Zéro Waste, "sur les 25 restaurants visités sur le territoire de la métropole lyonnaise, (Big Fernand, Burger King, Chipotle, Domino’s pizza, Quick, KFC, King Marcel, Les Burgers de papa, McDonald's, Ninkasi, Starbucks, Yaafa) seuls 20% sont intégralement passés à de la vaisselle réutilisable pour la consommation sur place".

Durant une quinzaine de jours, une douzaine d’activistes du mouvement ont inspecté 25 fast-foods de la métropole, entre chaîne nationale et chaîne locale. Sur neuf restaurants des chaînes locales observées, à l'instar de Big Fernand, l'association lyonnaise constate que seuls trois lieux respectent la réglementation. "Près de la moitié (44%) continuent de servir leurs clients dans des emballages jetables", interpelle l'association.

Jusqu'à 15 000 euros d'amende

Au regard de la loi, les manquements à cette obligation sont passibles d'une amende de 7 500 euros et portée à 15 000 euros en cas de récidive. Quant à la chaîne nationale McDonald's, Christophe Chapuis, gérant de 10 franchises McDonald's dans la métropole de Lyon, dont celui de Bellecour, d'Opéra, de Lyon-Charcot, avait confié à Lyon Capitale que huit de ses restaurants étaient équipés de vaisselle réutilisable début janvier.

Zéro Déchet Lyon incite la préfecture du Rhône à faire respecter cette obligation en mettant en place des contrôles réguliers dans les chaînes de restauration. L'association réitérera son enquête dans les mois à venir.

Au niveau national, le réseau Zéro Waste avait rappelé dans un courrier adressé aux grandes chaînes de restauration rapide les sanctions encourues. L'association met l'accent sur les "180 000 tonnes de déchets générés annuellement" en France par la restauration rapide.

