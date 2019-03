Villeurbanne : un trafic de cannabis démantelé, 10 individus arrêtés

Lyon depuis Albertville, soit 45 minutes de plus qu’en temps normal. Bison Futé voit du orange dans toute la région pour ce samedi dans le sens des départs. Et même du rouge dans celui des retours. En effet, c’est le dernier week-end de vacances scolaires pour les écoliers de la Zone C, qui concerne notamment la région parisienne. Comme prévu, l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon est notamment encombrée. Il fallait, à 11h, environ 2h pour rejoindre Lyon depuis Albertville, contre 1h15 habituellement. Bison futé conseille aux automobilistes de “quitter les stations de sports d’hiver des Alpes avant 8 heures ou après 18 heures et de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures”. La journée de dimanche elle quant à elle annoncée verte partout en France.