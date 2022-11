Villeurbanne : l’établissement le Break propose à sa carte un surprenant "tacos-burger"

Le fast-food Break, à Villeurbanne, propose un repas pas comme les autres : "un tacos-burger". Une recette spéciale combinant un produit bien connu des amateurs de restauration rapide à Lyon et l’incontournable hamburger.

Plus d’hésitation possible, le dilemme entre le choix du burger et du tacos n’a plus lieu d’être à Villeurbanne. Le propriétaire du Break, une enseigne de restauration rapide, Mohamed Hedia, propose en ce moment un produit deux-en-un, avec le "tacos-burger". Son pari est plus qu’original et fait actuellement le tour des réseaux sociaux après avoir aiguisé l’appétit des grands amateurs de street food.

Deux tacos et une pièce de viande au milieu

La recette de Mohamed Hedia est plutôt simple. Il prend un tacos rempli de frites de viandes et de sauce, rajoute une escalope de poulet ou de viande hachée avant de recouvrir le tout d’un deuxième tacos. Le gérant du Break conseille de déguster sa création comme un hamburger, à savoir en deux parties après l’avoir coupé au milieu.

Vendu au prix de 9,90 euros, le produit semble séduire de nombreux clients, curieux de déguster cette nouvelle recette. Mohamed Hedia qui a son local juste à côté de l’arrêt République, un quartier où les restaurants de Kebab sont nombreux, confie à Actu Lyon qu’il "ne voulait pas faire comme les autres".