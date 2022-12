Villeurbanne : le quartier des Brosses va devenir un "territoire zéro chômeur de longue durée"

Cédric Van Styvendael présente les projets et le budget 2023 de Villeurbanne © Boris Heim, Club de la presse de Lyon

Mercredi 14 décembre, la mairie de Villeurbanne a présenté ses projets et son budget pour 2023. Le quartier des Brosses a été retenu pour devenir un nouveau "territoire zéro chômeur de longue durée".

C'est une expérimentation menée depuis 2017 en France. Le but, montrer que la mobilisation de tout un territoire peu aider à proposer un emploi durable à tous ceux qui le souhaitent. Le principe est de créer une entreprise pour proposer un emploi en CDI et à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée. Tous les candidats volontaires sont embauchés. En 2020, les territoires d'expérimentation étaient au nombre de dix.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne se dit reconnaissant "au fonds d’habilitation pour la confiance accordée à Villeurbanne, qui est à ce jour la seule ville avec Paris, à disposer de deux territoires habilités." En effet, depuis 2017, le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne est lui aussi identifié comme "territoire zéro chômeur de longue durée".

Le projet pour les Brosses

"Le taux de chômage dans le quartier des Brosses atteint 7,1% pour 4 480 habitants. Environ 500 personnes sont privées d’emploi depuis plus d’un an", annonce la mairie. En cinq ans, cette dernière compte proposer un emploi durable à plus de 300 personnes.

L'entreprise à but d'emploi (EBE) Bross'up verra donc le jour au printemps 2023. Elle a pour objectif de développer dans les années à venir mais par étapes. Plusieurs projets se lanceront donc. D'abord, un tiers-lieu solidaire dans la résidence Saint-André. Puis une laverie solidaire, une conciergerie d'entreprise, un atelier de couture, de réparation de vélos, de réparation et de recyclage de mobilier. Autre projet, celui de lancer un service solidaire pour venir en aide aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Un ensemble d'idées qui couvrent un large spectre de compétences, proposant ainsi une grande variété d'emplois pour les personnes souhaitant intégrer le dispositif.

