Suspension de la construction d’une usine Safran près de Lyon

Initialement prévue pour 2024 puis repoussée de trois à quatre ans en raison du Covid-19. Le projet de construction d’une usine Safran à Feyzin est désormais suspendu.

L'annonce avait été faite en 2019. Safran devait ouvrir une usine de freins carbone destinés aux avions. Le Président de la République s'était rendu sur place pour féliciter le projet. L’État et les collectivités avaient prévu d’apporter 26 millions d'euros d'aides publiques au projet dans lequel l’équipementier avait annoncé investir 230 millions d’euros.

Mais voilà, la crise du Covid-19 est passée par là avec son lot de complications. En octobre dernier, la construction de l'usine a été repoussée de trois à quatre ans. Son arrivée devait générer jusqu'à 250 emplois.

C'est finalement la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine qui viennent mettre un coup de plus au projet. La viabilité du projet est remise en cause. Selon les Échos, la décision de continuer ou d'abandonner devrait être prise sous deux ans.