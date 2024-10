En travaux jusqu'en 2025, le passage Rey de Villeurbanne accueille depuis peu un tout nouveau jardin partagé. Il sera inauguré ce samedi 5 octobre.

En travaux depuis mars 2024 et jusqu'au premier semestre 2025, le passage Rey de Villeurbanne prend forme. Dès ce samedi 5 octobre, le nouveau jardin partagé du quartier Gratte-Ciel sera inauguré, à partir de 10 h. Cet espace de 460 m2 constitue la première étape de l'aménagement du passage, afin de le rendre plus accueillant et végétalisé.

Dédié aux associations de riverains, ce jardin potager a été renommé le "Rey de jardin" par les habitants impliqués. Sur cette parcelle, 200m2 sont cultivables. Deux cuves à eau et une pergola pour prendre en considération les enjeux du changement climatique sont à disposition. Les personnes à mobilité réduite pourront également jardiner, puisque des bacs surélevés ont été installés à cet égard. Il est aussi prévu que les enfants de l'école maternelle Emile-Zola et de la crèche Les petits chaperons rouges fréquentent les lieux.

Des arbres fruitiers à venir

Si des membres du collectif de riverains ont déjà récolté leurs premières tomates et salades, le jardin sera bien inauguré par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, entre autres, ce samedi. Deux plantes grimpantes seront ensuite enracinées. Plus tard, des arbres fruitiers viendront complétés les plantations déjà existantes.

Ce projet, accompagné par la Ville et l'association le Passe Jardins, remplace ainsi l'ancien parking de la salle des Gratte-Ciel. D'ici 2025 et la fin du chantier, le passage Rey accueillera aussi une aire dédiée aux sports de glisse et un jardin public avec des jeux ludiques et sportifs. Pour rappel, ce lieu central de Villeurbanne relie les rues Pressensé, Héritier, Kahn et le cours Emile Zola.

