En travaux depuis novembre 2023, la place Jules Grandclément de Villeurbanne et ses nouveaux aménagements rouvrent officiellement leurs portes au public.

Démarrés en novembre 2023, les travaux de la place Jules Grandclément à Villeurbanne rentrent dans leur phase finale. Si la fin des travaux est estimée au printemps 2026, la place rouvre d'ores et déjà au public. Parmi les principales réalisations terminées : les terrassements pour agrandir le cœur de la place, le mur de soutènement associé, les escaliers faisant un lien direct entre la place et le cours Tolstoï, l’élargissement du trottoir sud le long des commerces ou encore l’aménagement et les revêtements du trottoir nord

"La place Grandclément réaménagée offrira un nouveau cœur de quartier agréable, convivial et végétalisé aux Villeurbannaises et Villeurbannais. La livraison des premiers aménagements au centre de la place, donnent à voir sa métamorphose : petits et grands vont pouvoir profiter de ces nouveaux espaces de repos, de rafraîchissement et de loisirs", affirme le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

La placette a également été rénovée. Elle est aujourd'hui entourée d’arbres et d’une bande végétalisée avec une fontaine animée en son centre. Un banc circulaire sera prochainement posé afin que les riverains et les passants puissent s’y arrêter le temps d’une pause.

A terme, la nouvelle place permettra d'accueillir de nombreuses animations, et une buvette éco-conçue. Cette buvette disposera d’une salle intérieure d’une vingtaine de places et d’une terrasse pouvant accueillir 40 personnes. La surface de la buvette est de 115 m2.

