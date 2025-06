D'ici 2026, un réseau de chaleur et de froid 100% décarboné devrait voir le jour dans le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite.

Mercredi 11 juin signait le lancement du chantier du futur réseau de chaleur et de froid du quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite. Un réseau 100% décarboné, s'appuyant sur la cloacothermie : une technologie innovante de valorisation de chaleur des eaux usées ; ainsi que sur l'énergie solaire. Le projet confié par la Métropole de Lyon à Engie Energie devrait permettre d'alimenter une zone de dix-sept hectares dans le quartier de la Saulaie d'ici 2026.

Le projet s'inscrit dans la stratégie énergétique de la Métropole de Lyon. Il relève d'un investissement public de près de 20 millions d'euros, dont 7,7 millions financés par l'ADEME (agence de transition écologique Auvergne-Rhône-Alpes).

Comment ça marche ?

Alimenté à 100% par des énergies renouvelables et de récupération, le réseau fonctionnera grâce à la claocothermie et l'énergie solaire. La cloacothermie consistera à récupérer l'énergie disponible sur les eaux usées du site de Pierre-Bénite à partir d'un échangeur. Cet échangeur récupérera et transférera alors l’énergie vers une pompe à chaleur, avant d'être redistribuée et d'alimenter 2000 habitants et 3500 salariés.

Le système comportera : une boucle d’eau tempérée souterraine d’environ 2,5 km à terme qui alimentera en énergie les bâtiments de la ZAC, une centrale enterrée sous la place Kellermann pour capter la chaleur des eaux usées et l’échanger avec une boucle d’eau tempérée et des techniques à chaque îlot de bâtiments pour la production de chaleur et de froid, via des pompes à chaleur ou des thermo-frigo-pompes. Ce réseau produira annuellement 8,5 GWh de chaleur et 2,5 GWh de froid. Les tarifs, que ce soit pour la chaleur que pour le froid, seront "compétitifs" selon la Métropole, avec l'avantage d'un taux de TVA réduit pour la chaleur.

Lire aussi : En Auvergne-Rhône-Alpes, l'État souhaite "accélérer le développement des énergies renouvelables"