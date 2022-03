Deux chantiers sur le cours Emile-Zola et le projet Liberté-Faÿs-Égalité sont en cours dans le quartier de Cusset, à Villeurbanne.

Deux gros chantiers démarrent actuellement à Villeurbanne, dans le quartier de Cusset : sur le cours Émile-Zola et dans les rues Liberté, Frédéric-Faÿs et de l’Égalité.

"Plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes, une circulation apaisée et une forte végétalisation… Le quartier de Cusset à Villeurbanne poursuit sa transformation", explique la ville de Villeurbanne :

Les deux chantiers :

- cours Émile-Zola : début des travaux le 7 mars 2022, fin en décembre 2022.

- chantier du projet Liberté-Faÿs-Égalité : début en avril 2022, fin à l'été 2023.

