Un homme avait commis 5 cambriolages à Lyon et Villeurbanne. Il a été confondu plusieurs mois plus tard.

Entre le 13 novembre 2020 et le 23 juin 2021, 5 maisons ont été cambriolées à Villeurbanne et à Lyon 3eme. Les victimes ont porté plainte et une enquête a été diligentée par la Sureté Départementale du Rhône.

Pendant leur enquête, les policiers ont découvert qu'un mis en cause était déjà en prison, à Villefranche-sur-Saône. Auditionné par les forces de l'ordre, le suspect de 21 ans a indiqué qu'il était rentré dans les maisons uniquement pour y dormir.

Il est présenté au parquet de Lyon en comparution immédiate ce jeudi 24 mars.