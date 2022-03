Mardi 22 mars, le guide Michelin livrait son palmarès 2022. "Une année difficile pour la restauration", concédait Gwendal Poullennec lors de la remise des lauréats. Encore plus difficile pour les restaurants d'Auvergne-Rhône-Alpes qui repartaient avec aucune étoile de la cérémonie. En conséquence, le restaurant Les Trois Dômes du Sofitel, ferme provisoirement ses portes.

À Lyon, mardi 22 mars, c'est le nom de Bocuse qui était sur pas mal de lèvres. Rétrogradée en 2020, L'Auberge du Pont de Collonges n'a pas, cette année non plus, eu les honneurs du guide rouge. Une déception forcément partagée avec les autres chefs de la région qui n'ont pas été récompensés également.

En tête de file, le restaurant Les Trois Dômes. Propriété du Sofitel, le "gastronomique" a perdu son étoile au guide Michelin lors de la cérémonie mardi 22 mars. Une "déception" pour les équipes de Christian Lherm, chef du restaurant situé au cœur du quartier des antiquaires à Lyon.

Fermeture temporaire

En conséquence, le Sofitel a pris la décision de "fermer temporairement le restaurant" à partir du 4 avril, selon les informations du Progrès que Lyon Capitale est en mesure de confirmer. "C'est l'occasion de se réinventer", indique le Sofitel. "Une nouvelle offre gastronomique plus adaptée" sera alors proposée dès la réouverture des Trois Dômes. Cependant, la date de réouverture est encore inconnue.

En attendant, les plus gourmets pourront continuer à se rendre dans le deuxième restaurant du Sofitel "Le 8". "L'offre de la carte et les horaires du 8 seront plus étendus", ajoute-t-on de même source.

