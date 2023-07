Cinq engins de chantier incendiés sur le site du Lyon-Turin

Cinq engins de chantier ont été incendiés sur le site du Lyon-Turin à Modane, en Savoie. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incident.



Selon France Bleu, un acte de malveillance, commis dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet, a provoqué un incendie destructeur sur le chantier du Lyon-Turin à Modane, en Savoie. Cinq engins de travaux publics ont été la proie des flammes, suscitant l'intervention immédiate d'une quinzaine de pompiers pour maîtriser le sinistre. Le site du Lyon-Turin est géré par TELT, la société franco-italienne responsable de la construction et de la gestion de la future liaison ferroviaire transalpine, dont la mise en service est prévue pour 2032. Le projet a été l'objet de controverses et de protestations durant de nombreuses années.

Les autorités ont rapidement ouvert une enquête, confiant les investigations à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne. L'objectif est de déterminer si l'incendie a été causé par un accident ou s'il s'agit bien d'un acte prémédité de malveillance dirigé spécifiquement contre le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Les soupçons d'une intention délibérée sont renforcés par le contexte de polémiques entourant le projet, qui a suscité des oppositions et des débats sur son utilité et son impact environnemental. Les autorités locales et nationales prendront certainement des mesures pour renforcer la sécurité sur le site et prévenir d'autres incidents similaires.

Pour rappel, Lyon-Turin est un projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de Lyon et Turin, en Italie. Il vise à améliorer la connectivité et le transport de marchandises entre les deux pays, favorisant ainsi les échanges économiques et renforçant les liens entre les régions traversées. Cependant, le projet suscite également des débats en raison de ses coûts élevés, de ses impacts environnementaux et des considérations politiques liées à sa réalisation.