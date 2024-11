Les groupes scolaires Marcelin-Berthelot et René Descartes de Villeurbanne ont été récompensés parmi 60 établissements français.

Grâce à leurs efforts en matière d'économie d'énergie, les écoles Marcelin-Berthelot et René-Descartes de Villeurbanne se sont distinguées dans le cadre d'un classement national, le "Cube écoles". Parmi les 60 établissements récompensés, les deux groupes scolaires villeurbannais font partie des dix premières écoles retenues par ce challenge organisé par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

Elles ont réalisé respectivement 25,5 % (Cube bronze) et 22 % (Cube de l'engagement) d'économies d'énergie par rapport aux deux années précédentes. Au total, à Villeurbanne, cinq groupes scolaires ainsi que le centre de loisirs en plein air de Chamagnieu ont participé au concours. "Ces six sites ont baissé leurs consommations de chauffage et d'électricité de 13 %", indique la Ville dans un communiqué, qui a ainsi pu obtenir le "Cube d'Or".

Par ailleurs, 250 élèves de 12 classes du CP au CM1 ont été invités à visiter la chaufferie de leur école et à tester les outils qui la composent. Certaines de ces écoles ont également fait le test d'une journée sans électricité ou même d'une baisse de chauffage d'1 degré pendant un jour.

