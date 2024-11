Le marché de Noël de Villeurbanne ouvrira ses portes le vendredi 13 décembre avenue Henri-Barbusse.

Le marché de Noël de Villeurbanne va mettre l'artisanat à l'honneur dès le 13 décembre et jusqu'au mardi 24 décembre. Situé sur l'avenue Henri-Barbusse, il accueillera 32 artisans et 15 associations d'aide internationale dans des chalets. Au programme : poterie, torréfaction, bières artisanales, créations au crochet, bougies et illustrations.

Dimanche 15 et mercredi 18 décembre, des activités gratuites de sérigraphie ou de création de bijoux seront proposées et les participants pourront repartir avec leurs créations.

Les 13, 20, 21 et 22 décembre, des spectacles musicaux seront proposés. Le marché sera ouvert dès 16 h vendredi 13 décembre, puis il ouvrira de 11 h à 19 h 30 tous les jours du 14 au 23 décembre. Le vendredi 20, il restera ouvert jusqu'à 21 h. Enfin, le marché fermera définitivement le 24 décembre à 17 h.