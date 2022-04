Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, Olivier Véran, le ministre de la Santé et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sont en meeting ce jeudi 21 avril à Villeurbanne, près de Lyon, pour soutenir le candidat Macron.

Comme Lyon Cap' l'écrivait vendredi 15 avril, Bruno Le Maire et Gabriel Attal sont attendus à Villeurbanne ce jeudi 21 avril, au lendemain du débat opposant Macron et Le Pen et juste avant le 2e tour de la présidentielle (prévu le dimanche 24 avril). Ils prendront la parole lors d'un meeting départemental de soutien au candidat Emmanuel Macron. Ils seront également accompagnés par Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Quartier de Flachet

La réunion publique aura lieu au CCVA (centre culturel de la vie associative) de Villeurbanne, dans le quartier de Flachet.

Lyon Capitale se rend à ce meeting et proposera, dès vendredi 22 avril, un décryptage de la réunion publique.

Avec sa carte interactive, Lyon Capitale vous propose de retrouver les résultats du 1er tour dans les 59 communes de la Métropole de Lyon, commune par commune.