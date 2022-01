Villeurbanne : après de nombreux reports, l'ASVEL retrouve le terrain contre Cholet

Photo d’illustration basket. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche 9 janvier à 18h, l'ASVEL affrontera l'équipe de Cholet pour la 15e journée de Betclic Elite.

Avec la flambée de cas de covid-19 au sein des effectifs de l'ASVEL, l'équipe a du reporté plusieurs de ses matchs. D'abord contre le Bayern et Naterre fin décembre, puis contre Monaco et le Zénith Saint Petersburg début janvier. L'équipe villeurbannaise va enfin retourner sur le terrain dimanche 9 janvier, contre Cholet. "Entre le manque de rythme, certains joueurs de retour d’isolement, d’autres toujours malades, des entraînements au compte-goutte et des absents en bon nombre, LDLC ASVEL avance un peu à tâtons", avoue le club.

L'ASVEL devra notamment composer sans Victor Wembanyama, Charles Kahudi, William Howard, David Lighty et Raymar Morgan. Actuellement 7e au classement Betclic Elite, l'ASVEL devra s'imposer pour rester dans la course. De son côté, Cholet traîne à l'avant dernière place du classement.

Un retour sur le terrain pas si joyeux que le club aurait pu imaginer, puisque le match ne pourra se tenir que devant 2000 spectateurs. Une jauge instaurée par le gouvernement pour les évènements en intérieur, alors que la crise sanitaire s'aggrave partout dans le pays.