Cinq départements, dont le Rhône, sont placés en vigilance orange canicule ce samedi 10 août par Météo France.

En ce samedi 10 août, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône, en vigilance orange en raison d'une canicule qui frappe actuellement une large partie du sud-est du pays.

Les départements concernés par cette alerte sont le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme, ainsi que la Savoie et la Haute-Savoie. Selon les prévisions de Météo France, les températures continueront de grimper au cours des prochains jours, atteignant leur pic entre dimanche et mardi 13 août.

Pour samedi 10 août 2024 :

🔶 16 départements en Vigilance orange



Pour dimanche 11 août 2024 :

🔶 16 départements en Vigilance orange



La canicule déclarée à partir de 12h ce samedi

La canicule sera officiellement déclarée à partir de midi ce samedi, avec des mesures de prévention et de vigilance renforcées pour les populations les plus vulnérables. Il est conseillé aux habitants des zones touchées de rester à l'intérieur autant que possible, de s'hydrater régulièrement et de prendre soin des personnes fragiles autour d'eux.