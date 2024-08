L'Allemagne a remporté la petite finale du tournoi olympique de football en s'imposant 1-0 contre l'Espagne à Lyon, ce vendredi soir. La dernière danse des Jeux dans le Rhône.

Tiré de rideau. A deux jours de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le stade de Lyon, que retrouvera les joueurs de l'Olympique Lyonnais le 24 août prochain (contre Monaco en Ligue 1), a accueilli le dernier des onze matchs se disputant dans le Rhône. Une dernière rencontre remportée par l'Allemagne, tombeuse de l'ogre espagnol (1-0) pour décroché la médaille de bronze.

Plus de 200.000 spectateurs en 11 matchs

Selon Le Progrès, 15.000 billets avaient été vendus sur cette dernière rencontre, mais 12.000 personnes auraient assisté à cette petite finale. Un "score" plutôt positif au regard de l'absence de la France, dans la continuité de la compétition. Au total, environ 220 000 spectateurs auraient assisté aux onze matchs programmés à Lyon lors des Jeux olympiques, ce qui représente une moyenne de 20 000 spectateurs par rencontre. Un succès populaire, marqué par la chaude ambiance accompagnant la victoire de l'équipe de France masculine en demi-finale du tournoi olympique (3-1 après prolongations). Le point d'orgue de cette parenthèse rhodanienne.

L'équipe de France masculine battue en finale par l'Espagne

L'équipe de France masculine et ses deux Lyonnais Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, qui n'ont pas vraiment brillé vendredi soir, s'est inclinée en prolongations contre l'Espagne après une remontée dans les dernières minutes de la partie (ils étaient d'abord mené 3-1, après avoir inscrit l'ouverture du score). Score final : 4-3 pour la Roja après prolongations, et une médaille d'argent pour les hommes de Thierry Henry, glanée au Parc des Princes (Paris).