(Vidéo) Politique, recherche, soie, commerce : le récap' des 6 minutes chrono de la semaine sur Lyon Capitale

Depuis le 7 septembre 2021, Lyon Capitale propose, chaque jour, un rendez-vous TV avec une personnalité de l'agglomération lyonnaise. Retrouvez-ci dessous nos émissions lors de la semaine du 13 au 20 novembre.

Cette semaine, différents thèmes étaient à l'honneur :

Politique

- 6 minutes chrono avec Sébastien Michel, le maire LR d'Ecully, qui revient sur le situation de la droite à Lyon et en France (à retrouver ici)

- 6 minutes chrono avec Valentin Lungenstrass, adjoint EELV au maire de Lyon en charge des mobilités et des espaces publics : Réinventer la rive droite du Rhône à Lyon : "un espace complètement sacrifié à la voiture" (à retrouver ici)

- 6 minutes chrono avec Pascal Blache, le maire LR du 6e arrondissement de Lyon, il évoque la situation de la droite à Lyon (à retrouver ici)

Commerce

- 6 minutes chrono avec Gérard Touilloux, plus gros franchisé de McDonald's de l'Est lyonnais : "Un McDo crée des emplois, de l'activité économique et des débouchés pour nos agriculteurs" (à retrouver ici)

Soie

- 6 minutes chrono avec Céline Pardon, directrice marketing et communication d'Unitex Aura : "A Lyon, après la gastronomie et le cinéma, la soie est le troisième pilier" (à retrouver ici)

Recherche

- 6 minutes chrono avec Roberto Varigolu, docteur et ingénieur de recherche à l'Ecole centrale de Lyon : Le 1er doigt humain augmenté est 100 % lyonnais (à retrouver ici)

