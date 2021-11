Spectacle en famille : jonglage et trio de choc à l'Atrium de Tassin

À la fois jongleurs, musiciens et comédiens, Clément, Cyril et Stéphane Colle offrent avec cet incroyable spectacle une performance artistique originale, poétique et pleine de fantaisie.

Frères dans la vie comme à la scène, costumés et cravatés pour l’occasion, ils enchaînent les numéros sans aucun répit.

Les quilles sont utilisées pour jongler mais aussi taper sur les percussions qui elles-mêmes servent de chapeau, les instruments de musique et les balles volent, les jeux de lumière se succèdent au rythme des numéros comiques… Pour notre plus grand bonheur, on va de surprise en surprise, fascinés par ce dynamique trio.

Jonglage Percutant – Le 21 novembre – À partir de 6 ans. – Théâtre de l’Atrium – Tassin-la-Demi-Lune