"Un McDo crée des emplois, de l'activité économique et des débouchés pour nos agriculteurs"

Gérard Touilloux, plus gros franchisé de McDonald's de l'Est lyonnais, est l'invité de "6 minutes chrono". L'occasion de parler approvisionnement, agriculture, emplois et du dossier de rachat de Ouest Express (groupe Bocuse) par MacDonald's.

Il est à la tête de 18 restaurants McDonald's dans l'Est lyonnais. Soit 10,5 % du total des établissements de la marque de restauration rapide américaine en Auvergne-Rhône-Alpes (171).

Gérard Touilloux a un parcours atypique : dans les années 80, il est étudiant à Saint-Etienne. Pour financer ses études, il travaille dans un Mcdo, avec, déjà l'ambition de devenir franchisé. Il a passé toutes les étapes : directeur de restaurant, superviseur, directeur général.

"76 % d'achats français"

Après plusieurs mois de fermeture, le McDonald's de Décines (218 places assises et 68 en terrasse)réouvre, "incarnant la transformation de McDonald’s en France en proposant des innovations majeures". Gérard Touilloux explique qu' "en France, on fait un McDonalds différent de ce qui se fait dans les autres parties du monde, un peu plus classe (...). Dans un certain nombre de moments de la vie, où finalement vous voulez manger de bons produits, issu de l'agriculture française et rapidement finalement c'est McDo. On est devenu un peu incontournable."

Justement, l'approvisionnement. D'où viennent les produits de McDonald's. "34 000 agriculteurs travaillent pour McDo en France. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plusieurs milliers. Dans la filière boeuf, poulet, salade, fruits, on est à 76 % d'achats français." L'enseigne de McDonald's Décines-Charpieu ajoute que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 134 agriculteurs sous contrat, 60 millions d’euros d’investis auprès des entreprises locales à la fin 2019 et une activité fournie à 12 sites de production employant 152 salariés de la région.

"Un MacDo qui ouvre, ça crée des emplois, ça permet de développer l’activité économique d'une ville ou d'un quartier, ça permet de donner des débouchés à nos agriculteurs français." poursuit François Touilloux. Répondant par la même occasion aux polémiques de l'implantation d'un McDonald's à Vaise, au lieu et place du Ouest Express, le volet restauration rapide du groupe Bocuse.

McDonald's en chiffres



McDonald's France

* 362 franchisés

* 1 495 restaurants

* Plus de 71 000 salariés sous enseigne

McDonald's Auvergne-Rhône-Alpes

* 171 restaurants

* 6 500 salariés sous enseigne (dont 83 % en CDI)

* 134 agriculteurs sous contrat

* 60 millions d'euros investis auprès d'entreprises locales fin 2019