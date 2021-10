Vidéo - Musées Gadagne : plus modernes, plus immersifs, plus artistiques

Xavier de la Selle, directeur des musées Gadagne est l'invité de "6 minutes chrono". Il revient sur l'histoire du lieu et évoque le nouveau projet scientifique et culturel qui sera voté en conseil municipal en décembre.

"Une certaine identité lyonnaise, une fierté d'être Lyonnais à partir de l'histoire."

Xavier de la Selle, directeur de Gadagne

"Gadagne en 1921, c'est un musée d'histoire de Lyon et c'est principalement Edouard Herriot qui veut, à ce moment-là, donner un espace où on peut comprendre la ville, alors il ne dit pas cela comme ça mais c'est donner des clés de lecture de la ville mais aussi d'encourager ce qu'on appelait à l'époque la "petite patrie", une certaine identité lyonnaise, une fierté d'être Lyonnais à partir de l'histoire."

"Expérience immersive"

Seulement 6e musée le plus fréquenté de Lyon (2019), Gadagne a revu sa scénographie pour attirer plus de Lyonnais. "D'abord, on a lancé un grand projet de rénovation complète du parcours permanent, explique son directeur Xavier de la Selle, on le fait de façon plus moderne qu'il ne l'était auparavant. (...) On part du récit qu'on veut proposer aux visiteurs et on le raconte de façon animée. C'est beaucoup plus interactif."

En décembre sera votée en conseil municipal le nouveau projet scientifique et culturel de Gadagne qui fixera la stratégie des musées pour les cinq ou six prochaines années. "L'idée est de se reconnecter au territoire, (...) et d'être beaucoup plus dans le contemporain et beaucoup plus artistique."