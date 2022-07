Le passé industriel et ouvrier de Lyon bientôt exposé à Gadagne

À compter du 18 novembre, le musée d’Histoire de Lyon - Gadagne va s’enrichir d’une nouvelle exposition consacrée au passé industriel et ouvrier de la ville.

Après "Portraits de Lyon" et "Les pieds dans l’eau", qui s’intéresse à l’histoire étroite entre Lyon, la Saône et du Rhône, le musée d’Histoire de Lyon - Gadagne va s’intéresser au passé ouvrier et industriel de la capitale des Gaules.

Intitulée "Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon, industrielle et ouvrière", l'exposition qui sera ouverte le 18 novembre "raconte un nouveau récit urbain sur Lyon du 16e siècle à nos jours, réparti en quatre temps, et met en résonance la mémoire ouvrière et le patrimoine industriel lyonnais avec les enjeux du travail aujourd’hui", précisent les équipes du musée. Des foires de Lyon, témoins du passage de la ville du commerce à la production, à la fabrique de la soie, qui s’est accompagnée des révoltes des canuts, en passant par l’apparition des premières usines jusqu’à la restructuration du monde industriel local, cette exposition retrace tout un pan de l’histoire de Lyon.

Les visiteurs pourront notamment découvrir un métier à tisser du 17e siècle, "symbole de l’ascension de la soierie lyonnaise", présenté comme la "pièce phare de l’exposition". Une grande diversité d’autres objets du quotidien du travail ouvrier seront également exposés.