(Vidéo) Le directeur des cinémas Pathé du Grand Lyon fait le bilan depuis la réouverture des salles

Alexis Guillaume, le directeur des cinémas du Pathé du grand Lyon (Pathé Vaise, Pathé Bellecour et Pathé Carré de Soie), est l'invité de la quotidienne 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. Il revient notamment sur la fréquentation dans les salles de cinémas de la Métropole de Lyon depuis la réouverture.

Après des mois de fermeture, en raison de la crise covid-19, les salles de cinémas de la Métropole de Lyon ont rouvert depuis le 19 mai dernier. Quel est le premier bilan ? Les cinéphiles sont-ils du retour dans les salles ? Les spectateurs ne sont-ils pas réticents à porter le masque pendant deux heures de suite ?

Alexis Guillaume, le directeur des cinémas du Pathé du Grand Lyon (Pathé Vaise, Pathé Bellecour et Pathé Carré de Soie), fait le point dans la quotidienne 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. "Depuis que nous avons rouvert le 19 mai dernier, je suis plutôt content, nous sommes à -20 % pour les trois cinémas, avec une différence pour le cinéma de centre-ville à Bellecour qui est à -15 % et le cinéma plutôt de périphérie au Carré de Soie qui est à -30 %", insiste Alexis Guillaume.

Le cinéma Pathé Carré de Soie à Vaulx-en-Velin est le cinéma avec le plus d'entrées dans la Métropole de Lyon (1,1 millions d'entrées lors de l'année record de 2019). Malgré la baisse, "c'est le cinéma qui rassemble le plus de spectateurs encore aujourd'hui. Il reste le cinéma numéro 1 de la Métropole. Pourquoi -30 % ? C'est surtout lié à l'offre de films. Il nous a manqué quelques titres très porteurs par rapport à l'été exceptionnel 2019", explique le directeur des cinémas Pathé du Grand Lyon.

"Notre ADN, c'est l'innovation, on apporte vraiment un plus qu'on ne trouve pas à la maison"

Avec la modernisation du complexe UGC de la Part-Dieu, comment Pathé compte garder sa longueur d'avance à Lyon ? "Notre stratégie est claire depuis plusieurs années. Il y a à la fois une offre de films, éditorialisée suivant les cinémas et il y a une offre de salles. On s'appuie sur la technologie. Notre vision, c'est que pour que les gens sortent de chez eux et ne restent pas devant leur canapé, devant Netflix, il faut aussi du cinéma événementiel. Et il est très bien mis en avant grâce à nos salles techno, une expérience immersive suivant les technologies, Imax ou la salle Dolby de Vaise par exemple. On apporte vraiment un plus qu'on ne trouve pas à la maison. C'est notre ADN, c'est l'ADN de l'innovation que notre concurrence ne propose pas", insiste Alexis Guillaume, le directeur des cinémas Pathé du Grand Lyon.