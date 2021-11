(Vidéo) Economie, culture, société : le récap' des 6 minutes chrono de la semaine sur Lyon Capitale

Politique, société, économie, gastronomie, immobilier, culture, transports, sports... Lyon Capitale décrypte au plus près l'actualité lyonnaise depuis de nombreuses années. Depuis sa création en 1994, Lyon Capitale, le journal des esprits libres, informe de manière indépendante les habitants de Lyon et de son agglomération.

Pour rendre compte au mieux de l'actualité lyonnaise, Lyon Cap' a lancé depuis début septembre "6 minutes chrono", un rendez-vous TV de 6 minutes diffusé tous les matins dès 7h sur notre site Internet www.lyoncapitale.fr* et sur Lyon Capitale TV.

Cette semaine, différents thèmes étaient à l'honneur :

- 6 minutes chrono avec Simon Briole est chercheur postdoctoral à l'École d'Économie de Paris (Chaire Travail) : "Les fermetures d'écoles ont aggravé les inégalités (à retrouver ICI)

- 6 minutes chrono avec Jean Viard, sociologue et directeur de recherches CNRS au CEVIPOF : "44 % des travailleurs peuvent faire du télétravail aujourd'hui" (à retrouver ICI)

---

Cette semaine, sur le compte Instagram de Lyon Capitale :

MAGAZINE] MAGAZINE]

Le nouveau numéro de novembre de Lyon Capitale est disponible dès maintenant !

Pour l’occasion, on vous dévoile les coulisses du magazine et on vous en dit un peu plus sur les sujets à découvrir dans ce nouveau numéro.

(Retrouvez notre vidéo ICI

La route des vins] La route des vins]

Les beaujolais : de l’ocre en bouteille

Ne dit-on pas de lui, qu’il est l’un des deux plus beaux vignobles de France ?

Lyon Capitale vous fait découvrir (ou redécouvrir…) les 10 crus du Beaujolais en photo.

(Retrouvez notre post ICI

SORTIE] SORTIE]

Vous ne savez pas quoi faire durant ce week-end ?

Lyon Capitale vous propose de partir à la découverte des voitures qui ont marqué l’histoire automobile !

Le salon Epoqu’Auto ouvre ses portes du 5 au 7 novembre à Eurexpo.