Vents violents : une quarantaine d’interventions à Lyon et dans le Rhône 

Entre samedi soir et dimanche après-midi, les sapeurs pompiers du Rhône sont intervenus une quarantaine de fois à Lyon et dans le département, pour des incidents liés aux vents violents, qui ont balayé la région lyonnaise.

Placés en vigilance aux vents violents depuis samedi soir, le département du Rhône et la région lyonnaise ont été relativement épargnés par les incidents selon les sapeurs-pompiers du Rhône. Contactés, ces derniers nous ont précisé être intervenus une quarantaine de fois entre hier soir et cet après-midi.

La majorité des interventions auraient été menées entre 21 heures, samedi, et ce dimanche matin, laps de temps durant lequel l’épisode de vent a été particulièrement intense. Des rafales allant jusqu’à 102 km/h ont ainsi été enregistrées à Bron cette nuit, précisent les services de Météo France.

Pas de blessé

Selon les sapeurs-pompiers du SDMIS, les interventions ont principalement été menées dans le Sud du département, ainsi que sur les communes de Saint-Priest et Lyon. Ces derniers n’ont relevé aucun blessé lié à cet épisode de vent et ils se sont surtout déplacés en raison de branches ou d’arbres tombés, où qui menaçaient de le faire, sur la voirie.

Si la vigilance orange pour vents violents a été levée en milieu d’après-midi, le département du Rhône reste en alerte jaune orage pluie-inondation et crues jusqu’à lundi matin. En revanche, en Ardèche la situation est plus compliquée et il faudra rester prudent alors que le département est enrobe vigilance orange pour vents-violents et crues.

Lire aussi : Météo : des vents violents balayent Lyon, le Rhône en vigilance orange