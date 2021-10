Météo : des vents violents balayent Lyon, le Rhône en vigilance orange

Il faudra être particulièrement vigilant ce dimanche à Lyon et dans le département du Rhône en raison d’un fort vent du sud, qui souffle sur une grande partie de la France. Depuis samedi soir, de fortes rafales de vent balayent la région Lyonnaise et Météo-France avait déjà placé le département en vigilance jaune hier.

#Intempéries attendues ce week-end sur #Lyon et le département du #Rhône. Fort coup de #vent du sud avec rafales à 90-100km/h entre samedi soir et dimanche suivi de #pluies abondantes entre dimanche soir et lundi. #Inondations possibles !@villedelyon @rhone_fr

— Lyon Météo (@LyonMeteo69) October 1, 2021