Un jeudi sec et doux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement douce pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 15 janvier 2026.

La semaine se poursuit sous le signe de la douceur à Lyon. Ce jeudi 15 janvier, le temps sera sec et doux avec des cumulus et nuages élevés sous un vent de sud soutenu. Si ce matin le mercure affiche déjà 9 degrés, il fera jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés).

Côté ciel le soleil devrait alterner avec les nuages tout au long de la journée avec un vent de sud toujours soutenu et qui pourrait souffler jusqu'à 60 km/h.