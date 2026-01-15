Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi sec et doux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée particulièrement douce pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 15 janvier 2026.

    La semaine se poursuit sous le signe de la douceur à Lyon. Ce jeudi 15 janvier, le temps sera sec et doux avec des cumulus et nuages élevés sous un vent de sud soutenu. Si ce matin le mercure affiche déjà 9 degrés, il fera jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés).

    Côté ciel le soleil devrait alterner avec les nuages tout au long de la journée avec un vent de sud toujours soutenu et qui pourrait souffler jusqu'à 60 km/h.

    à lire également
    vent violent
    Vent violent : le Rhône et la Loire en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vent violent
    Vent violent : le Rhône et la Loire en vigilance 07:30
    Lyon soleil
    Un jeudi sec et doux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Le Dr Michel Till, représentant du Rhône pour la branche généraliste de la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français), répond aux questions de Lyon Capitale dans l'émission "6 minutes chrono".
    Pourquoi les médecins de Lyon sont en grève depuis le 5 janvier 07:00
    TCL : les tramways T1 et T4 perturbés pendant plusieurs soirées à Lyon 14/01/26
    Cour de récré arbres
    Lyon : l'école des Petits Canuts à son tour dotée d'une "cour nature" 14/01/26
    d'heure en heure
    Bruno Bernard / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
    Métropole de Lyon : comment Bruno Bernard veut "garantir un stage de 3e pour tous" 14/01/26
    Alexandre Vincendet Bruno Bernard élus
    L'usine de la Pape se modernise pour sécuriser l'alimentation en eau potable des Lyonnais 14/01/26
    police lyon faits divers
    Lyon : un cambrioleur découvert dissimulé derrière un porte-manteau 14/01/26
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : près d'un kilo de cannabis saisi après une course-poursuite 14/01/26
    "Trop d'opacité" : dans le Rhône, plus de 100 adhérents quittent le PS 14/01/26
    "Menace pour la santé" : cette épicerie de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 14/01/26
    Tracteurs M7
    Mercosur : les agriculteurs appellent à une mobilisation massive à Lyon 14/01/26
    Entre 43 et 48 millions d'euros de travaux : la Ville de Lyon veut faire revivre le musée Guimet 14/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut