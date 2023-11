Vénissieux : un homme ivre tente de foncer sur des policiers avec son véhicule

Un homme a tenté de foncer sur des policiers alors qu'il circulait en état d'ivresse au volant d'un utilitaire à Vénissieux.

Jeudi 2 novembre à Vénissieux, un homme qui essayait de casser un portail avec son véhicule utilitaire a voulu foncer sur les forces de l'ordre lorsque elles ont tenté de l'interpeller, rapporte Le Progrès.

Agé de 44 ans et originaire de Bosnie-Herzégovine, l'individu a ensuite tenté de prendre la fuite mais il a percuté un véhicule sur sa route. Il a ainsi tenté de poursuivre sa course à pied mais il a été rattrapé et interpellé.

L'homme circulait sans permis de conduire et était en état d'ivresse. Connu des services de police, il a partiellement reconnu les faits et devrait être jugé en comparution immédiate.