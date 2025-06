Vénissieux : le parc Ana Maria Primavesi, futur trait d’union entre le centre-ville et les Minguettes 

La Métropole de Lyon a lancé la préfiguration du parc Ana Maria Primavesi, au cœur du secteur Marché-Monmousseau-Balmes, à Vénissieux, jeudi 5 juin. À l’horizon 2035, le parc sera la pièce centrale du projet de transformation du plateau des Minguettes.

Le plateau des Minguettes à Vénissieux poursuit sa mue. Ce jeudi 5 juin, la Métropole de Lyon a présenté la préfiguration du parc Ana Maria Primavesi, vaste espace vert de 1,5 hectare, situé au cœur du secteur Marché-Monmousseau-Balmes. Le coût total de cette préfiguration s’élève à 255 000 euros.

Relier les quartiers à l’horizon 2035

S’inscrivant dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2015-2030 des quartiers Vénissieux Minguettes - Saint-Fons Clochettes, et reconnu d’intérêt national par l’ANRU en 2014, ce vaste projet de rénovation est l’un des plus grands engagés par la Métropole de Lyon. Ce dernier, doté d’un budget de 538 millions d’euros (dont 131 millions d’euros engagés par la Métropole de Lyon), doit, d’ici 2035, permettre de relier le plateau des Minguettes au centre-ville en créant un quartier attractif d’environ 22 hectares. Le parc Ana Maria Primavesi préfigure d’ores et déjà la "boucle paysagère" imaginée dans le cadre de l'opération Anneau des parcs, du parc Louis Dupic d'un côté, au parc des Minguettes, jusqu’au parc Victor Basch à Saint-Fons, en lien avec l’espace naturel des Grandes Terres, précise la collectivité dans son communiqué.

En parallèle, le parc Ana Maria Primavesi accompagnera le projet "plateau fertile" de la Ville de Vénissieux. D’ici la fin de l’année, un espace de refertilisation des sols verra le jour entre le parc et l'avenue d'Oschatz afin de "valoriser les terres excavées des chantiers voisins et de les réutiliser localement dans des projets d’espaces verts", précise toujours la Métropole de Lyon. Un choix faisant écho à celle dont le parc porte désormais le nom. Ana Maria Primavesi est en effet une figure fondatrice de l’agro-écologie au Brésil.

Pour imaginer le parc, les collectivités ont souhaité travailler en collaboration avec les habitants des quartiers, notamment à travers des ateliers de concertation.

Bientôt 12,5 hectares d’espaces publics restructurés

Toujours dans le cadre de sa rénovation, le plateau des Minguettes verra bientôt disparaître 500 logements, essentiellement du parc social, afin de permettre la création de 1 000 nouveaux logements diversifiés. Des équipements publics municipaux verront également le jour, dont une crèche, un gymnase et une halle en accompagnement du marché forain. La place du marché sera également rénovée.

