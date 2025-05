Après trois ans de travaux, les établissements dédiés aux adultes sourds avec handicaps associés de l'IRSAM Clairefontaine ont été inaugurés lundi 26 mai. Situé à Vaise, le centre d'accueil héberge d'ores et déjà 65 personnes.

Alors que la loi handicap fête ses 20 ans cette année, deux nouveaux établissements dédiés aux adultes sourds avec handicaps associés ont été inaugurés lundi 26 mai à Lyon. Après trois années de travaux, les établissements de Clairefontaine situés à Vaise ont été transformés en de véritables "lieux de vie". L'objectif des rénovations réside dans le bien être des résidents, afin "que chacun puisse se sentir comme chez lui", souligne Ambroise Arnaud, président de l'IRSAM (Institut Régional des Sourds et Aveugles).

"Aujourd'hui, ce sont 65 personnes, âgées de 22 à 96 ans, qui vivent dans ce nouveau cadre adapté, chaleureux et respectueux", ajoute le président de l'IRSAM. La mission du foyer est de procurer un accompagnement médico-social aux adultes atteints de surdité et d'handicap associé, dans l'objectif de favoriser leur insertion sociale et leur autonomie tout en profitant d'un cadre sécurisé.

Dans le cadre de sa politique en faveur du handicap, la Métropole de Lyon a soutenu ce projet à hauteur de 3,41 millions d’euros : "Depuis le début du mandat, nous avons augmenté de 21,7 % le budget consacré aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, soit 80 millions d’euros supplémentaires", affirme Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à quant à elle contribuée à un financement de plus d’1,5 million.

Trois ans de travaux

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes accueillies, le bâtiment principal de Clairefontaine a été entièrement rénové. La réhabilitation du site a permis de supprimer les chambres doubles, de créer de nouveaux espaces accessibles, de relier les bâtiments par une passerelle couverte. Il compte désormais en ses murs des chambres autonomes, une cuisine, une salle à manger ainsi que des espaces de convivialité. Un nouveau bâtiment a également été construit en dessous du bâtiment principal pour étendre l'offre de l'IRSAM.

L'offre au sein des établissements diffère selon le besoin des patients. D'une part, l'établissement d'accueil non-médicalisé accueille les adultes les plus autonomes, ne nécessitant pas de soins spécifiques. De l'autre, l'établissement d'accueil médicalisé prend en charge des patients nécessitant un accompagnement de proximité et un suivi médical renforcé. Un accueil de jour est également proposé à des jeunes externes atteints de déficience auditive : "Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une rénovation, c'est un véritable lieu de vie pour 65 adultes accompagnés par 60 professionnels engagés et créatifs", ajoute Ambroise Arnaud.

Extérieur du bâtiment principal de Clairefontaine.

"Un objectif d'inclusion"

"Le centre a un véritable objectif d'inclusion", insiste l'IRSAM. "L'objectif est que la personne sorte du centre." "Certains sont déjà autonomes, la journée ils prennent le métro et vont travailler dans un ESAT (Établissement et service d'accompagnement par le travail), ils reviennent dormir le soir." D'autres, restent au centre la journée. Là aussi l'objectif d'inclusion est poursuivi à travers les activités journalières proposées. "Nous adaptons les activités au besoin des patients. Si certains veulent faire du théâtre, alors, nous organisons des cours", explique l'IRSAM.

Parmi les activités proposées également, des activités de restauration. A noter, l'ouverture prochaine de la cafétéria "sucré et signé". Tenue entièrement par les habitants et éducatrices de l'établissement la cafétéria permettra aux habitants d'apprendre à cuisiner et à servir, toujours dans un objectif d'inclusion. Clément, 23 ans, sourd, s'occupera de "sucré et signé" aux côtés de ses collègues : "J'ai fait plusieurs activités au sein du centre, j'ai fais de la danse et désormais je vais m'occuper de la cafétéria", explique-t-il en langue des signes. A terme, Clément aimerait acquérir plus d'indépendance, voir si possible, vivre seul en appartement inclusif.

L'un des salles d'activités du centre.

