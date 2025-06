La Métropole de Lyon étend son Fonds de solidarité logement aux jeunes en situation de précarité 

Le 26 mai, la Métropole de Lyon a voté une enveloppe de 6 millions d’euros dédiée à son Fonds de solidarité logement pour 2025. Elle étend également le dispositif aux jeunes en situation de précarité.

"Malgré un contexte budgétaire contraint", la Métropole de Lyon a voté le 26 mai dernier une enveloppe de 6 millions d’euros dédiée à son Fonds de solidarité logement (FSL) pour l’année 2025. Ce budget permet ainsi à la collectivité écologiste d’étendre son dispositif aux jeunes en situation de précarité : ceux sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou bénéficiant du Revenue solidarité jeunes (RSJ).

Concrètement, cela consiste à la prise en charge par la Métropole de Lyon d’une partie du loyer les 12 premiers mois (200 €/mois maximum, pour les jeunes bénéficiaires de l’ARSJM) ainsi que d’une aide de 200 euros pour l’équipement mobilier. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation après une année de fonctionnement, précise par ailleurs la collectivité.

Pour rappel, le FSL s’adresse aux ménages présentant des "difficultés particulières en raison, notamment, de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence pour accéder à un logement ou de s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau et d’énergie." Ce dernier est divisé en différentes catégories : le FSL accès, le FSL maintien, le FSL énergie/eau, l’accompagnement social lié au logement (ASLL), l’aide au financement des suppléments de dépenses de gestion locative adaptée (GLA). Entre 2021 et 2025, la Métropole de Lyon a augmenté de 38,6 % son budget dédié au FSL.

