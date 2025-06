Lyon : la journée des enfants revient le 8 juin dans les cinémas Pathé 

Les cinémas Pathé de Lyon organisent une grande journée des enfants le 8 juin prochain. Deux films seront projetés en avant-première pour l’occasion.

La grande journée des enfants fait son retour dans les cinémas Pathé de Lyon. À cette occasion, les films Y a pas de réseau, réalisé par Édouard Pluvieux, et le live-action du célèbre film d’animation Dragons, réalisé par Dean DeBlois, seront projetés en avant-première.

Côté classique, le journaliste et critique Philippe Rouyer présentera le film Ernest et Célestine (2012) de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier. Le film retrace l’histoire d’Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, qui va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ensemble, ils vont se soutenir, se réconforter, et bousculer l’ordre établi.

Pour rappel, cette journée spéciale se déroulera au cinéma Pathé Bellecour (2e arr.), Pathé Vaise (9e arr.) et Pathé Carré de Soie.

