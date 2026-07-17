Un vendredi lourd et orageux à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

Alors que l'épisode caniculaire touche à sa fin, ce vendredi 17 juillet 2026 s'annonce lourd et orageux à Lyon avec un risque d'orages marqué en fin de journée.

La canicule se termine dans la région lyonnaise mais la chaleur sera toujours présente, de manière moins intense, ce vendredi 17 juillet 2026 à Lyon. Une ambiance lourde avec un nouveau risque d'orages pouvant déborder des monts qui sera plus net en fin de journée.

Côté températures il fait 19 degrés ce vendredi matin, de quoi respirer un peu, mais le mercure grimpera jusqu'à 32 degrés au meilleur de la journée. Météo France indique même que le ressenti dans l'après-midi devrait être de 35 degrés à cause de l'humidité ambiante. Des températures légèrement au dessus des normales de saison qui devraient se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon avant une légère baisse pour la semaine prochaine.