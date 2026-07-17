La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce vendredi

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune aux orages ce vendredi 17 juillet 2026.

L'activité orageuse s'annonce intense sur une large partie du pays et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 17 juillet. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance jaune aux orages violents. Une vigilance qui sera surtout valable pour la fin de journée dans la région.

A noter également que malgré une légère baisse des températures, 8 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours concernés par une vigilance canicule. La Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont en vigilance jaune tandis que la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange canicule. Localement le thermomètre pourrait de nouveau dépasser les 35 degrés.