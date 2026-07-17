Actualité
orages
Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce vendredi

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune aux orages ce vendredi 17 juillet 2026.

    L'activité orageuse s'annonce intense sur une large partie du pays et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 17 juillet. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance jaune aux orages violents. Une vigilance qui sera surtout valable pour la fin de journée dans la région.

    A noter également que malgré une légère baisse des températures, 8 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours concernés par une vigilance canicule. La Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont en vigilance jaune tandis que la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange canicule. Localement le thermomètre pourrait de nouveau dépasser les 35 degrés.

    à lire également
    "L'affaire Lyhanna peut se reproduire" : la procureure générale de Lyon tire la sonnette d'alarme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "L'affaire Lyhanna peut se reproduire" : la procureure générale de Lyon tire la sonnette d'alarme 08:26
    Gabriel Attal annonce un "grand meeting" à Lyon le 10 octobre 08:02
    orages
    La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce vendredi 07:38
    orage Lyon
    Un vendredi lourd et orageux à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus 07:14
    nouveau front populaire lyon
    Dispositifs d’accueil de mineurs isolés menacés : quatre députés écrivent à la Métropole de Lyon et au préfet du Rhône 16/07/26
    d'heure en heure
    Rue Bugeaud à Lyon : 89,8 % des riverains souhaiteraient conserver ce nom pour l’associer au résistant Pierre Bugeaud 16/07/26
    La chambre régionale des comptes alerte sur des risques financiers pris par la société villeurbannaise d'urbanisme 16/07/26
    Haute-Savoie : le bailleur in'li Aura ouvre un bureau à Annecy face à la crise du logement 16/07/26
    "Ce mandat ne manquera pas d’ambition" : 180 chantiers lancés cet été à Lyon pour adapter le territoire 16/07/26
    Sébastien Chabal entre au capital de Seebee, un GPS connecté pour les routiers 16/07/26
    Climatiseurs Région AURA
    "Plan climatisation"de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 150 climatiseurs mobiles livrés dans les prochains jours 16/07/26
    orages
    Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance orange 16/07/26
    Didier Stainmesse à droite, créateur de Novium, sert la main de Sascha Kettler son successeur. Il devient le nouveau président de Novium. ©Novium
    Saône-et-Loire : Sascha Kettler prend la présidence de Novium 16/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut