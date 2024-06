Lyon : le prix Lumière 2024 sera remis à Isabelle Huppert

© G.Ferrandis – SBS Productions – Twenty Twenty Vision Filmproduktion – Entre Chien et Loup – France 2 Cinéma / DR

Le prix Lumière 2024 sera décerné à l'actrice française Isabelle Huppert lors du festival Lumière à Lyon en octobre.

L'actrice française Isabelle Huppert va recevoir le prix Lumière lors de la 16e édition du Festival international de cinéma de Lyon qui se tiendra du 12 au 20 octobre a annoncé le festival ce jeudi.

"Le recevoir est une joie et une fierté"

"Isabelle Huppert est l'une des actrices françaises les plus célèbres et les plus célébrées au monde", saluent-ils dans un communiqué. "Sa carrière embrasse une part immense de l'histoire du cinéma contemporain".

À 71 ans, elle succède au réalisateur allemand Wim Wenders, lauréat en 2023. Elle est la troisième actrice à recevoir le prix après Jane Fonda en 2018 et Catherine Deneuve en 2016. Le prix sera remis le 18 octobre.

"C'est un prix magnifique, tout comme son festival. Et c'est un prix qui porte le nom des inventeurs du cinéma! Le recevoir est une joie et une fierté", a déclaré l'actrice aux organisateurs du festival.