A l'appel national de l'union étudiante et de l'union syndicale lycéenne, une manifestation est organisée ce samedi 7 septembre à Lyon au départ de la place Bellecour.

"A Lyon, mobilisons-nous contre le coup de force de Macron". Ce samedi 7 septembre, l'union étudiante et l'union syndicale lycéenne organisent une manifestation à Lyon. Le cortège a rendez-vous à 15h place Bellecour.

"Toutes et tous dans la rue pour la défense de la démocratie et une politique qui réponde à l'urgence écologique, sociale, économique et démocratique" expliquent les syndicats dans un communiqué de presse. Avant de revenir sur l'actualité politique des derniers jours : "Ce lundi 26 août, Emmanuel Macron a exprimé son refus de nommer Lucie Castets comme première ministre d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Le président de la République assume donc de réaliser un coup de force, et de piétiner le vote des Français-es, qui ont placé le NFP en tête des élections législatives."

"Face à une telle menace sur notre démocratie, si le Président refuse de respecter les résultats des élections, nous l'y contraindrons par la rue" concluent les syndicats.