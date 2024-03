Vacances d'été : les trains Lyon-Paris de Trenitalia bientôt à la réservation

Trenitalia va bientôt ouvrir ses ventes d'été entre Lyon et Paris à partir de 29 €.

La compagnie ferroviaire Trenitalia ouvrira ses ventes d'été entre Paris et Lyon le mardi 5 mars. Elle proposera cinq allers-retours par jour sur la ligne la plus fréquentée de France.

Il sera possible de réserver des billets pour les six prochains mois à des tarifs compris entre 29 et 49 euros selon l'horaire et la classe choisis. Les billets sont échangeables sans frais et peuvent être annulés moyennant une retenue de 20 % jusqu'au départ du train.

