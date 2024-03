L'exposition temporaire "Face à Face" de François-Xavier de Boissoudy lancera cette nouvelle étape pour le musée à partir du 20 avril 2024.

C'est une excellente nouvelle pour les amoureux d'art de passage à la basilique de Fourvière. Après sept années de travaux, le musée, qui se situe à droite de la basilique, au sein de la maison Carrée, classée monument historique, va rouvrir ses portes le 20 avril prochain. S'il avait accueilli sporadiquement des expositions ces dernières années, les importants travaux de rénovations sont désormais terminés.

"Après 7 ans consacrés à une restauration d’envergure, le Musée de Fourvière totalement rénové, ouvre ses portes avec une configuration muséale aboutie" explique le musée dans un communiqué.

C'est l'exposition "Face à Face" de François-Xavier de Boissoudy qui lancera cette nouvelle phase pour le musée à partir du 20 avril et pendant six mois. La nouvelle configuration du musée ainsi que sa scénographie qui a entièrement été revue mettra en valeur son fonds de collection historique et intégrera également cette exposition temporaire.

Une exposition à voir jusqu'au 29 septembre

"François-Xavier de Boissoudy offre aux Lyonnais et aux visiteurs de Fourvière le fruit de son travail pictural, de sa recherche spirituelle.La technique de l'artiste, le lavis encre sur papier, invite à une contemplation du sujet mais également à une introspection, à un questionnement presque plus personnel que spirituel" poursuit le musée.

François-Xavier de Boissoudy, né en 1966, expose régulièrement son travail à Paris, à la Galerie Guillaume. Une partie de ses œuvres seront visibles des Lyonnaises et Lyonnaise jusqu'au 29 septembre 2024