Le risque d’avalanches est fort ce dimanche en Savoie. Le neige est tombée en abondance ce dimanche. Et cela devrait continuer la nuit prochaine. Le département est en vigilance orange avalanches.

Prudence en Savoie. Même sur les routes. Le département de la Savoie vient d’être placé en vigilance orange "avalanches" ce dimanche. "Le risque d’avalanches sera fort, de niveau 4 sur 5 sur l’ensemble des massifs de la Savoie", précise Météo France.

"Le risque de départ spontané d’avalanche augmentera dans la nuit de dimanche à lundi et se poursuivra lundi : de nombreuses grandes avalanches et quelques très grandes avalanches se produiront spontanément, poursuit Météo France. Ce dimanche vers 13h, on relevait vers 1800 m de 30 à 40 cm de neige fraîche tombée dans la nuit et la matinée, la limite de la pluie se situant vers 1200 à 1400 m". Encore beaucoup de neige est attendue la nuit prochaine.