Un mercredi estival et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

C'est une belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 22 juillet 2026 avec des températures de saison et un franc soleil.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon et dans la métropole de Lyon. Un temps très ensoleillé, avec le soleil qui brillera du matin au soir et des températures estivales et de saison.

S'il fait seulement 17 degrés ce mercredi matin le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs qui devraient se maintenir à ce niveau au moins jusqu'à la fin de la semaine.